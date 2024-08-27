Блогер Саша Бо показала платье, которое никогда не выйдет из моды: фото трендового платья

Инфлюенсер Саша Бо часто делится со своими подписчиками красивыми фото. Блогерша любит сдержанную и лаконичную одежду и никогда не гонится за последними тенденциями. В своем инстаграме она показала look, который никогда не выйдет из моды.

В последний месяц лета Саша Бо продемонстрировала красивый образ на основе платья, которое никогда не потеряет своей популярности. И нет, здесь речь не о базовом маленьком черном платье, которое создала Коко Шанель. Блогер-миллионник примерила на себе платье, которое также длительное время популярно и подходит всем девушкам.

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Красивый образ Саши Бо

Саша Бо всегда поражает своих подписчиков безупречным вкусом. Недавно она сделала большую цветную татуировку на всю спину, поэтому примерила платье, которое удачно ее подчеркнуло.

Блогер отдыхала в загородном комплексе в Карпатах, поэтому сделала целый ряд фотографий в нежном и чувственном образе. Саша Бо надела молочное платье слип из атласного материала на тонких бретельках в длине миди. Платье удачно подчеркивало стройную талию блогера, а сзади имело разрез на ногах и красивое обрамление лент на спине.

Ивано-франковская блогер создала для себя минималистичный образ и позировала босиком на фоне красивой природы. Она зачесала волосы в пучок, сделала естественный макияж и довершила образ цепочкой с черным кулоном от ценного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels.

Отметим, что платье Саши Бо – идеальный вариант для выхода на день рождения, свадьбу, отдых с друзьями и тому подобное. Такие платья прекрасно смотрятся в любом цвете и длине, поэтому можете их выбирать еще и на осеннюю пору, поскольку они хорошо подойдут к сапогам и балеткам.