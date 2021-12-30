Сапоги-луноходы – самая модная обувь зимы 2022: вдохновляющие образы от модниц

В этом сезоне в моду вернулись сапоги-луноходы, получившие популярность еще в 2000-х. Модные инфлюенсеры начали активно строить образы из массивных дутых ботинок, похожих на обувь космонавтов.

Сейчас мунбуты эффектно дополняют образы Ким Кардашян, Кайли Дженнер и Каролины Дуар. Футуристические сапоги Moon Boot имеют несколько преимуществ. Несмотря на свой массивный вид, они достаточно легкие, не промокают, принимают форму стопы и хорошо сохраняют ноги в тепле в минусовую температуру.

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Чаще всего мунбуты выбирают девушки, которые на длительный период отправляются в горы. Такие сапоги эффектно дополняют лыжные костюмы. Теперь массивные луноходы переместились в городские гардеробы инстаграм-модниц.

Фешионисты объединяют обувь с дутыми пуховиками, шапками-ушанками, теплыми свитерами и даже кашемировыми пальто. Если вы следите за модными тенденциями и хотите повторить стильный аутфит, советуем вдохновиться образами европейских стритстайл-звезд.