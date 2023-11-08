Свитер с высокой горловиной – хит осени 2023: подборка актуальных модей

Все мы обожаем свитера с V-образным вырезом, впрочем, мы чаще носим их в демисезонный период, а вот когда наступает настоящий холод – стоит обратить внимание на свитер с горловиной.

Свитер с высоким воротником – самая актуальная вещь в зимнем гардеробе, тем более, что разнообразных вариантов очень много. Они не только комфортны и практичны, но и стильны.

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Дизайнеры для осенне-зимнего сезона представили десятки интересных вариантов – это объемные свитера, кашемировые водолазки, шерстяные свитера и разнообразные изделия с декорированием.

Свитера можно легко вписать в любой стиль. Они хорошо сочетаются с джинсами, брюками, лосинами и юбками разных длин. А еще они все равно подходят к пуховикам, пальто или дубленкам.

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Бренд Victoria Beckham представили молочный свитер, с которым можно создать даже монохромный образ в паре со светлыми трикотажными штанами, или, наоборот, выделить акцентными кожаными штанами.



Самые модные свитера 2023 / Фото Vogue

Бренд базового гардероба The Row представил минималистическую версию на все времена, а у Bottega Veneta — водолазку с декоративными элементами, которые отсылают в рыбью шелуху.



Самые модные свитера 2023 / Фото Vogue



Самые модные свитера 2023 / Фото Vogue

На зимний период свитер с высокой горловиной советует добавить в свой гардероб бренд Michael Kors Collection. Дизайнер решил добавить в свитер брюки того же цвета и материала, чтобы создать костюм.



Самые модные свитера 2023 / Фото Vogue

Также в моде сейчас удлинены свитера, которые можно носить соло. Они хорошо сочетаются с высокими сапогами выше колен, которые сейчас снова стали популярны.



Самые модные свитера 2023 / Фото Vogue