Цветы, сердце и банты: как выглядят самые женские тренды весны

Весной нам всегда хочется легкости, женственности и немного романтичности. Выглядеть по-настоящему весной нам могут помочь вещи, которые уже названы самыми женскими трендами весны.

В наш гардероб в этом году возвращаются вещи, которые были в моде несколько десятилетий назад. Это – цветы, сердца, банты, рюши, воланы и полупрозрачные ткани.

Читайте также С чем французские модницы носят джинсы: эффектные образы, которые вы можете легко повторить

Эта одежда уже приобрела популярность, поэтому советуем вам вдохновиться стильной подборкой, которая поможет разнообразить ваши образы благодаря стильным деталям.

Объемные цветы

В наш модный гардероб вернулся тренд восьмидесятых – объемные цветы. Цветочная аппликация уже заполонила наряды многих модниц, поселившись на нарядах – платьях, топах, сумках и обуви. Сейчас инфлюэнсеры все чаще стали носить чокер с накладным цветком. Выглядит этот тренд очень эффектно.



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram

Форма сердца

Сердце также заполонило весеннюю моду. В виде сердец дизайнеры представили немало сумок и сережек. В список "сердечных" вещей вошли также топы и корсеты, а недавно модницы выбирают кулоны с массивным сердцем, которые выглядят довольно стильно и интересно.



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram

Банты

Тренд на бантики активизируется в весенний сезон, когда нам хочется добавить в образы больше романтики. Этот тренд пришел к нам с 90-х годов. Дизайнеры создали интересные топы с бантами, впрочем, такие вещи подходят для праздничных выходов. Для повседневного аутфита используйте шпильки с бантами, которые украсят любой ваш look, особенно с платьями, сарафаном или юбкой.



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram

Рюши и воланы

Воланы и рюши придают образу игривости и загадочности. Их задача – убрать излишнюю худобу и придать силуэт в тех местах, в которых его не хватает. Выбирайте для себя эффектные блузы и платья с воланами, которые отлично подойдут для создания нежных весенних образов.



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram

Полупрозрачные ткани

Кажется, полупрозрачные ткани уже стали частью униформы инфлюэнсеров. Они примеряют топы и блузы с брюками и джинсами. А еще особого внимания заслуживают платья, уже несколько лет не теряющие своей актуальности.



Самые женские тренды весны / Фото с Instagram