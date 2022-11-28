Трендовые пуховики на зиму: 5 лучших моделей, представленных дизайнерами

Через несколько дней начнется зима, поэтому сезон пуховиков окончательно врывается в нашу жизнь. Несмотря на разнообразие верхней одежды на зиму, пуховики все равно остаются для нас мастом хэвом в гардеробе на холодное время года.

Тренд на зимние пуховики – длинные или короткие, с каждым годом становится все более актуальным, поскольку пуховики становятся основным элементом верхней одежды. Их часто на подиумах презентуют известные бренды, так что обойти их стороной просто невозможно.

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Пуховик считается самым классическим предметом зимнего гардероба, так что рассказываем вам о 5 самых популярных пуховиках, которые представили дизайнеры на зимний сезон.

Принты

Бренды все активнее хотят ввести в наши гардеробы анималистические принты, и теперь презентуют верхнюю одежду с животными узорами. Такие пуховики помогут создать стильный и нестандартный образ.



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram

Неон

Неоновые цвета – одни из самых интересных в этом сезоне, а зимняя одежда в неоновых оттенках довольно эффектно смотрится. Яркие пуховики синего, розового и оранжевого цвета смогут улучшить ваше настроение.



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram

Укороченные

Укороченный пуховик – не совсем удачная идея на холодное время года, впрочем, если у вас есть авто и вам не нужно находиться на улице длительный период, то такая верхняя одежда придаст интересные акценты вашему аутфиту.



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram

Металлик

Блестящее покрытие на пуховиках не покидает нас уже несколько сезонов. Металлические пуховики классических оттенков и даже яркого цвета – один из главных трендов среди верхней одежды на зимний период.



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram

Длинные

Длинный пуховик обеспечит вам максимальное тепло, защиту от ветра и непогоды. Ультратеплые модели, похожие на одеяло, представили в своих осенне-зимних коллекциях известные бренды.



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram



Самые трендовые пуховики зимы / Фото с Instagram