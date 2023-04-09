5 стильных француженок, которые научат вас модно одеваться

Стиль француженок достаточно особенный. Он привлекает внимание модниц со всего мира. Все их образы достаточно самобытны, поэтому у них хочется научиться главным азам, чтобы создать такой же простой и одновременно элегантный аутфит.

Несколько умышленно небрежный и утонченный стиль француженок считается эталоном во всем мире, пишет 24 канал. У каждой модницы из Франции есть врожденный талант роскошно выглядеть даже в банальной базовой футболке и джинсах.

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Парижанки хорошо знают, как инвестировать средства в вещи для капсульного функционального гардероба и умеют составлять простые аутфиты для любой погоды.

Если вы хотите научиться одеваться как француженки, вам нужно вдохновляться их фотографиями в инстаграмме и учиться повторять образы, которые очень просты в своей стилизации. Лучше понять французский стиль вам помогут 5 модных девушек, постоянно демонстрирующих в сети свои элегантные и лаконичные аутфиты.

Лея Сфез

Лея Сфез работает художественным руководителем и консультирует разные компании по созданию неповторимого стиля бренда. Ее креативный подход к созданию образов и ясное понимание своего стиля позволили ей получить значительную армию поклонников.

Леи очень важно быть элегантной. Она хочет оставаться сексуальной, при этом совсем не обнажая тела, чтобы не показаться пошлой. Ее главные союзники – брючный костюм, джинсы и тренч. Модница тоже любит аксессуары. По ее словам, они создают характер каждого отдельного образа, собранного из базовых вещей.

Жюли Феррери

Архитектор Жюли Феррери очень любит яркие цвета, поэтому постоянно показывает поклонникам, как их стильно сочетать между собой. Она крайне редко решается на экстравагантные эксперименты, поэтому в большинстве своем выбирает для себя классические наряды – костюмы, платья, юбки и джинсы, которые удачно комбинирует с рубашками, блузами и разнообразными верхними нарядами в классических цветах.

Алекс Ривьер

Одна из самых стильных девушек Франции обожает классический стиль одежды. Ее инстаграмм-страница – клондайк образов, которыми вы можете вдохновиться для создания базовых и элегантных выходов. Она славится своими минималистическими аутфитами, выдержанными нарядами в классических цветах без ярких акцентов и минималистически стилизованными.

Жанна Дамас

Одна из самых модных француженок и любимица стритстайл-фотографов Жанна Дамас усваивает настоящий шик парижанки. Ее часто сравнивают с такими иконами как Джейн Биркин или Бриджит Бордо.

В ее гардеробе заложена простота, элегантность и винтажные элементы. Она часто выбирает комфортные и минималистичные вещи, но с определенной изюминкой, которая сможет подчеркнуть ее стиль.

Камиль Шарье

Эта француженка умеет удачно сочетать в одном ансамбле строгость и непринужденность. Все ее образы идеально подходят и для офиса, и для прогулок.