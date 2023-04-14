Какие колготки актуальны этой весной: 4 варианта, которые вам понравятся

Весна – идеальное время для колготок, когда погода еще не позволяет нам полностью обнажить ноги. Все мы привыкли к обычным изделиям в черном или телесном цвете, однако советуем присмотреться к другим не менее эффектным вариантам.

Формируя свои образы на основе платьев и юбок, почему-то забываем о такой важной вещи как колготки, которые тоже добавляют правильных акцентов в создании аутфита, пишет 24 канал.

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Весной мы все чаще выбираем юбки и платья, поэтому рекомендуем вам присмотреться к интересным вариантам колготок, которые помогут усовершенствовать весенний гардероб.

Черные колготки

Такие полупрозрачные колготки в черном цвете (20–40 den) считаются наиболее универсальными. Они делают наши ноги более стройными и красиво дополняют образы с юбками и платьями. Они подходят как для повседневной жизни, так и для особого случая.



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Колготки с принтом

Надписи или лого на колготках понемногу снова возвращаются в моду, так что можете уже присматриваться к интересным вариантам. К таким колготкам лучше всего подходят монохромные образы.



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Колготки с кружевом

И хотя нам кажется, что такие колготки выглядят «дешево», все же они придают неплохую изюминку образу. Однако не стоит под такие колготки одевать вещи с принтами или выбирать разные фактуры. Остановите свое внимание на простых и нейтральных тканях.



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Цветные колготки

Выбирайте цветные колготки так, чтобы они перекликались с оттенком вашего образа, или разбавили нейтральную гамму наряда. Такие цветные колготки отлично смешиваются с ретростилем. Если ищете интересные идеи для стилизации – посетите страницу Эмили Синдлев или Леони Ганне.



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