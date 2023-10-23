Лучшие дизайнерские сумки за все времена: гид самыми популярными моделями

Дизайнерские сумки ведущих брендов – это отличная инвестиция, ведь такой аксессуар прослужит много лет. Какие же сумки считаются самыми популярными среди всех, определила британская редакция fashion-экспертов.

Дизайнерские сумки таких именитых брендов как Hermès, Louis Vuitton и Chanel могут даже стать семейными реликвиями и передаваться из поколения в поколение.

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Каждый сезон дизайнеры выпускают it-сумки, которыми инфлюэнсеры неустанно дополняют свои образы, впрочем и на них быстро угасает спрос, а актуальными остаются модели, выпущенные еще много лет назад.

Сумка Chanel с клапаном

Такая сумка от Chanel – вневременная модель, которая всегда будет актуальна. Это может быть винтажная сумка 2,55, которую создала сама Коко Шанель в 1955 году или классическая сумка с клапаном Карла Лагерфельда, которую он выдал в первый год работы в Модном доме в 1983 году с добавлением логотипа Double. C.

Сумка Hermes

Такая сумка считается ценным предметом коллекционирования, стоимость которых с каждым годом растет в цене. Birkin – это идеальная дизайнерская сумка, которую обожают все модницы. Не отстает и сумка Kelly с минималистичной фурнитурой и верхними современными ручками.

Сумка Bottega Veneta

Бывший креативный директор Bottega Veneta создал самые желанные аксессуары для бренда, в которой невероятно влюбились тысячи модниц со всего мира. Самой актуальной моделью остается сумка Jodie, которая выпускается в разных размерах – от крохотной до большой.