Весной модницы не только стремятся к изменениям в своих образах, но и хотят идти в ногу с тенденциями и не отставать от fashion-мира, пишет 24 канал.

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Ежегодно индустрия моды генерирует все новые и новые наряды, которые перерастают в масштабные тренды, которые нельзя обойти вниманием. Проследив образы авторитетных стилистов и модных экспертов, рекомендуем приобрести на весенне-летний сезон несколько топовых вещей, которые станут главным украшением вашего гардероба.

Балетки с ремешком

Балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн увлекли тренд года среди обуви и являются окончательными фаворитами. Минималистичные модели уже есть в гардеробе у каждой девушки.

Первые балетки появились еще в XVIII веке, однако стали популярны только в 1950-х благодаря иконе стиля Одри Гепберн. Иногда они то появляются на модной арене, то исчезают. Несколько лет на передовой позиции находились лоферы, впрочем, в 2023 году балетки вернулись в моду.

Denim total look

Монохромный образ из денима – актуальное сочетание весенне-летнего сезона. Джинсовые вещи нашли в этом году новое прочтение, от которого в восторге все мировые it-girls. Рамки правления денима широко распространились, поэтому в этом сезоне в моде сочетание джинсовой рубашки или куртки с джинсами, денимовый корсет с юбкой или довершение образа обувью и сумкой из джинсового материала.

Длинная джинсовая юбка

Все, кто следит за модой, сможет с уверенностью сказать, что самой популярной юбкой сезона считается денимовая. Ею уже переполнено инстаграмм-пространство, поскольку ее в гардеробе есть у каждой модницы. Это настоящий маст-хев сезона, который можно сочетать с кожанками, бомберами, лонгсливами или футболками.