Самые модные сапоги весны 2022: стильные модели показывают fashion-инфлюенсеры

Fashion-инфлюенсерши из сезона в сезон показывают все более интересные модели обуви. Если весной 2021 года модницы выбирали туфли с блестящими бантиками Mach & Mach, то уже в этом году девушки делают ставку на элегантность.

Креативный директор бренда Jimmy Choo Сандра Чой в начале февраля выпустила коллаборацию с брендом Mugler, сообщает 24 канал.

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Если Jimmy Choo ассоциируют свои вещи с гламурностью, то французский Модный дом – с сексуальностью. Вместе с Сандрой Чой креативный директор Mugler создал взрывные новинки, которые уже активно примеряют популярные модницы.

Кейси Кедуолладер отметил, что именно обувь всегда довершает образ, и многое говорит о характере человека, который его носит. Лейтмотивами коллаборации стали идеи рискованности, расширения возможностей и женской силы.

Трендсеттерши уже определили фаворита из коллаборации – телесные сапожки с черными вставками. Полосы и прозрачные детали в обуви – это отсылка к знаменитым полупрозрачным боди Mugler. ИІнфлюенсерши уже начали создавать с ними невероятно стильные образы.

Главные стритстайл-модницы уже начали выгуливать модные новинки. Девушки выбирают короткие сапожки и длинные сапоги-чулки, которые создают мгновенный wow-эффект в образе.



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма



Стильные сапоги Jimmy Choo & Mugler / Фото из инстаграма