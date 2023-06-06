Летние штаны – украшение вашего гардероба: лучшие модели, которые довершат образ

И хоть летом мы обожаем одевать платья и юбки, без стильных брюк нам не обойтись. Брюки мы одеваем для любого случая и под любое настроение.

Уже прошло несколько дней июня, так что это идеальный случай, чтобы разобрать свой шкаф и сложить модную базу на лето.

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Определенный комплект вещей позволит нам забыть о проблеме, которая часто у нас возникает, а именно – "нечего одеть". Если вы любите одевать не только джинсы, но и брюки, то рекомендуем вам обратить внимание на 7 пар брюк, которые обязательно должны быть в вашем летнем гардеробе.

Эти брюки позволят вам с легкостью создавать образы для любого случая. Они никак не будут ограничивать ваш комфорт в жаркие дни.

Светлые брюки из натуральной ткани

Брюки из льна или хлопка – это основа основ универсального летнего гардероба. Такие штаны будут уместны для морского побережья и офисных будних дней. Светлые брюки станут великолепной базой для самых разных образов, поскольку легко сочетаются с другими элементами гардероба.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle

Пижамные штаны

Пижамкор активно покоряет Тик ток и Инстаграм. Пижамная эстетика предполагает максимальный комфорт, который отлично подходит именно для лета. В жару легкие и свободные штаны точно пригодятся вам.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle

С принтом

Акцентные брюки с принтом точно привлекут к вам внимание. Но чтобы не переборщить, начните с одного принта в образе и дополняйте однотонной базой.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle

Брюки baggy

Мешковатые штаны сейчас очень популярны. Такие штаны не ограничивают комфорт и придают образам расслабленность и непринужденность. Преимуществом таких брюк и то, что они прекрасно сидят на любой фигуре.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle

Светлые джинсы

Если осенью и зимой мы предпочитаем темные брюки, то летом выбираем светлые оттенки. Светло-голубые джинсы являются неотъемлемым элементом гардероба в летнее время.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle

Карго

Брюки карго сейчас на пике популярности. Чтобы добавить пожилым образам ярких нот, вместо стандартных бежевых брюк выбирайте сочный яркий оттенок, который однозначно обеспечит вал-эффект.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle

Трикотажные штаны

Трикотаж актуален не только для холодного времени года, но и для лета. Брюки из тонкого трикотажа позволят вам чувствовать себя максимально комфортно во время долгих летних прогулок.



Трендовые штаны на лето / Фото с Elle