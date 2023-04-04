Как выглядит модная сумка весны в стиле нулевых: эффектная подборка

Весна богата трендовыми вещами и аксессуарами. Бренды представили немало сумок, которые радостно носят знаменитые инфлюэнсеры. Как выглядит модная сумка в нулевом стиле – смотрите дальше.

В моду вошли сумки, которые были очень популярны у нулевых, пишет 24 канал. Это компактные модели небольшого размера, которие удобно носить в руке и на плече. Учитывая тот факт, что сейчас самыми популярными считаются штаны карго, дизайнеры добавили большие карманы даже на сумки.

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Одним из таких популярных аксессуаров считается сумка Pocket от бренда Miu Miu. Она выполнена из кожи наппа со стильным дизайном, который сейчас пользуется популярностью. Многочисленные карманы сбоку и посередине дополнены логотипом бренда, придающего сумке культовую нотку.

Чаще всего инфлюэнсерки примеряют к своим образам сумку в желтом, белом и черном цветах, впрочем бренд представил другие цвета, которые удачно подходят под всевозможные яркие аутфиты в весенне-летний сезон.

Что известно о бренде Miu Miu

Это итальянский бренд женской одежды и аксессуаров в авангардном стиле, в основном ориентированный на молодежь. Основательница марки – Миучча Прада, которая является внучкой Марио Прада – основателя Дома моды Prada. Миучча открыла бренд в 1993 году. Название бренда достаточно символично – так ласково ее называли дома родные.



Трендовые сумки в стиле нулевых / Фото из Pinterest



Трендовые сумки в стиле нулевых / Фото из Pinterest



Трендовые сумки в стиле нулевых / Фото из Pinterest



Трендовые сумки в стиле нулевых / Фото из Pinterest



Трендовые сумки в стиле нулевых / Фото из Pinterest



Трендовые сумки в стиле нулевых / Фото из Pinterest