Самая дорогая компания в Европе LVMH пожертвует Украине 5 миллионов евро

Французская компания LVMH сообщила, что в ближайшее время финансово поможет Украине. Деньги пойдут на нужды пострадавших от войны людей.

Компания LVMH, в которую входят такие премиальные бренды, как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon и Hennessy, также присоединилась к пожертвованиям украинцам.

Читайте также Глубоко обеспокоены: бренд H&M приостановил продажи в России

Генеральный директор LVMH Бернар Арно – один из самых богатых людей на планете, выступил с заявлением, в котором говорится о перечислении средств украинцам в сумме 5 миллионов евро. Деньги будут переданы на нужды в Международный комитет Красного Креста.

Какие еще мировые звезды поддержали украинский народ во время жестокой войны – читайте здесь

Французский бизнесмен также отметил, что запустит сбор средств на поддержку Красного Креста, чтобы облегчить пожертвования всем работникам и 76 Домам моды, входящим в конгломерат LVMH.

Группа LVMH внимательно следит за трагической ситуацией в Украине и поддерживает всех, кто серьезно пострадал от войны. В первую очередь, мы заботимся о безопасности своих 150 сотрудников в Украине и оказываем им необходимую финансовую и операционную помощь,

– говорится в заявлении LVMH.

Компания заявила, что комитет LVMH продолжит отслеживать ситуацию и адаптирует свою помощь по мере необходимости, указав на свой внутренний кардиологический фонд, запущенный в прошлом году для предоставления финансовой и психологической поддержки работникам.

Сейчас самое известное пожертвование конгломерата LVMH пошло на восстановление Собора Парижской Богоматери. После пожара в Нотр-Дам де Пари, сильно повредившего собор в 2019 году, LVMH и семья Бернарда Арно объявили, что пожертвуют на его восстановление 200 миллионов евро.