Розы, маки и гортензии на вышиванках: Юлия Магдич рассказала сакральное значение цветов

Знаменитая дизайнер Юлия Магдич рассказала о значении цветов на вышиванках. Какие интересные детали таят в себе растительные мотивы на вышитых рубашках и платьях – читайте дальше.

Вышиванки – символ нашего народа и часть ДНК. Они заполонили сердца не только украинок, но и людей из разных уголков мира.

Смотрите также Наш манифест к свободе, – дизайнер Юлия Магдич о патриотической коллекции и ДНК украинцев

Наши вышиванки одевают знаменитости первой величины. Немалую коллекцию вышиванок в своем гардеробе имеет королева Иордании Рания. Женщина много раз появлялась в рубашках с украинской вышивкой. Также вышиванка есть у королевы Испании Летиция, певицы Адель, модели Диты фон Тиз, актрисы Милы Кунис и Деми Мур. Звездная мамочка Мэй Маск уже также может похвастаться немалым количеством вышиванок. У модели уже есть два роскошных платья-вышиванкы и две рубашки, одну из которых обещает одеть на день победы Украины.

Украинская вышиванка уместна всегда. Теперь ее одевают не только по большим праздникам. Изделие часто украшает образы выходного дня, или вполне может дополнять городские образы в будний день.

Наиболее употребляемыми растениями в традиционной культуре вышиванок считаются розы и лилии – символ целомудрия и чистоты, листья дуба и желуди – символ силы духа, хмель – символ юношества и флирта, мальва – символ материнства.

Что означают растительные мотивы на вышиванках и какое их сакральное значение рассказала дизайнер Юлия Магдыч.

Розы

Роза – это символ страсти, любви и яркости. В прошлом роза означала цветок Богородицы, являющийся покровительницей девушек. Рубашки с вышитыми розами имели право одевать только девственницы, которые после замужества и рождения первого ребенка прекращали носить рубашки с цветочными мотивами.



Знаки цветов на вышиванках / Фото из Jet Setter

Ромашки

Ромашка – цветок солнца и тепла. Это растение всегда у нас ассоциируется с безмятежностью, юностью, теплом и свободой. Однако этот цветок не обошла и жажда любви, ведь именно на его лепестках издавна совершается гадание "любит, не любит".



Знаки цветов на вышиванках / Фото из инстаграмма Юлии Магдич

Маки

Маки очень хрупкие и одновременно яркие цветы. Их символизм отличается настроением. Одним из самых известных значений мака есть кровь, ведь усыпанное поле маков издавна было символом места битвы. Также к этому значению прилагается символ воли, непреодолимой силы и гордости.



Знаки цветов на вышиванках / Фото из инстаграмма Юлии Магдич

Магнолии

Магнолия не является традиционным в украинской культуре цветком, однако обращает на себя внимание символизмом. Она означает женскую привлекательность, изысканность, любовь и целеустремленность.



Знаки цветов на вышиванках / Фото из Jet Setter



Знаки цветов на вышиванках / Фото из инстаграмма Юлии Магдич

Гортензии

Нежные и хрупкие гортензии напоминают о легкости бытия и дарят положительное настроение. Это растение успокоит и наделяет энергией стойкости.



Знаки цветов на вышиванках / Фото из Jet Setter