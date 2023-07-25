Розовый цвет – хит этого лета: как модно одеться в стиле Барби

Этим летом розовый цвет заполонил все модное пространство. С выходом фильма "Барби" в тренды снова вошел розовый цвет, который не собирается сдавать позиции.

Главная героиня фильма "Барби" Марго Робби запустила тренд на розовые аутфиты. Теперь все зрители, собирающиеся в кинотеатр – примеряют на себе милые, розовые образы.

Читайте также 6 вещей, которые есть в гардеробе у каждой француженки

Еще задолго до премьеры в мире моды начался тренд barbiecore. Знаменитости и инфлюэнсеры примеряли на себе розовые наряды – от платьев до рубашек, обуви, сумок и аксессуаров. В инстаграмм-пространстве по хештегу barbiecore можно найти немало стильных образов, которые вы обязаны примерить этим летом.

Если вы собираетесь в кинотеатр на фильм "Барби", то можете смело примерить наряды в розовых оттенках, чтобы вписаться в соответствующий дресс-код.

Впрочем, использовать розовую палитру можно не только на показ фильма. Надевайте розовые вещи на прогулку с друзьями, на вечеринку или какое-нибудь празднование. Оттенки можете выбирать любые – от нежно-розового до насыщенной фуксии. Кроме того, используйте наряды в клетку веши, горошек или флористический принт.

Марго Робби не только великолепно воплотилась в роль Барби в фильме, но и продемонстрировала на себе интересные аутфиты во время премьер. Вы можете охотно вдохновиться ее выходами и повторить их.

Если вы не хотите с ног до головы одеваться в розовый – добавьте в образ хотя бы один яркий элемент – головной убор, сумку или обувь. Fashion 24 собрал самые лучшие выходы инфлюэнсеров в розовом цвете, которые можно легко повторить каждой девушке.