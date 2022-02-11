В розовом костюме с вырезами: жена Евгения Кота примерила роскошный образ

Жена известного украинского танцора Евгения Кота поделилась с поклонниками новой фотографией. На съемках танцевального шоу Наталья Татаринцева позировала в эффектном розовом костюме.

Телеканал "СТБ" приготовил для телезрителей невероятный сюрприз. После длительного перерыва на экраны возвращается танцевальное шоу "Танцы. World of Dance".

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Ведущей проекта "Танцы. World of Dance" стала семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и профессиональный тренер Наталья Татаринцева.

Жена Евгения Кота, который стал одним из приглашенных судей, активно делится с поклонниками бекстейджем и показывает стильные образы, которые для нее составляют стилисты.

Образ Натальи Татаринцевой

Ведущая танцевального проекта предстала перед камерой в розовом костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюк. Блейзер украшен двумя вырезами на талии и инкрустирован жемчужинками, кроме этого он имеет глубокий разрез в зоне декольте.

Под низ Наталья надела белое бра, а в тон к нему – белые сапоги на массивных каблуках с квадратным носком.

Стилисты зачесали ведущей высокий пучок и выпустили несколько тонких прядей спереди. Образ жены известного танцора дополняли серьги-кольца и насыщенный макияж.

"Это мой третий день в роли ведущей на "Танцах" и мне так кайфово тут. Честно, не хотела бы быть на месте судьи проекта, потому что я еще совсем недавно была на месте участника и еще очень близко чувствую то же, что и они, поэтому хочется просто быть рядом с ними и поддерживать перед первым шагом на сцену! Мне кажется на своем месте", – написала Наталья Татаринцева в заметке.



Стильный образ Натальи Татаринцевой / Фото из инстаграма



Стильный образ Натальи Татаринцевой / Фото из инстаграма

Чем запомнилась зрителям Наталья Татаринцева

В шестом выпуске шоу "Україна має талант" на сцене появилась жена судьи Жени Кота. Наталья Татаринцева решила продемонстрировать танец на пилоне. Она получила три "да" и прошла дальше. В финале проекта женщина впервые выступила на сцене со своим мужем Евгением Котом.