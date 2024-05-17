В изысканном королевском образе: Рози Хантингтон-Уайтли встретилась с королем Чарльзом

Британскую супермодель Рози Хантингтон-Уайтли пригласили на вечеринку в сад Creative Industries. Икона моды посетила Букингемский дворец в невероятном образе, придерживаясь королевского стиля.

На королевскую поляну супермодель решила выбрать роскошный наряд в сдержанном стиле, который подчеркивал статус места, в которое она пришла.

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Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Знаменитость надела белоснежное платье от бренда Emilia Wickstead, которое отвечало за изысканный образ. На плечи она надела накидку, которая добавляла королевской нотки аристократизма. Классический крой и минималистичный дизайн идеально подходили для Букингемского дворца.

Рози Хантингтон-Уайтли решила дополнить образ культовыми туфлями Manolo Blahnik Hangisi белого цвета. Сами эти атласные туфли с блестящими хрустальными пряжками, которые носила Керри в своей незабываемой сцене свадьбы в сериале "Секс в большом городе".

Чтобы довершить аутфит Рози надела берет от Emily London Headwear, украшенный сетчатой вуалью. Такой головной убор добавил особой элегантности наряду. Довершением изысканного образа стала продолговатая сумка-багет белого цвета от бренда Alaïa. Красавица распустила волосы и, как всегда, создала макияж в любимых коричневых оттенках.

Вечеринка в саду отмечала лучшие проявления креативности и инноваций известных людей. Рози пообщалась с королем Чарльзом и королевой Камиллой и поблагодарила в своем инстаграме за приглашение и возможность побывать на таком событии.