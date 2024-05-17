На королівську галявину супермодель вирішила обрати розкішне вбрання в стриманому стилі, яке підкреслювало статус місця, в яке вона завітала.

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Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменитість одягнула білосніжну сукню від бренду Emilia Wickstead, яка відповідала за вишуканий образ. На плечі вона одягнула накидку, яка додавала королівської нотки аристократизму. Класичний крій та мінімалістичний дизайн ідеально підходили для Букінгемського палацу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі вирішила доповнити образ культовими туфлями Manolo Blahnik Hangisi білого кольору. Самі ці атласні туфлі з блискучими кришталевими пряжками, які носила Керрі у своїй незабутній сцені весілля в серіалі "Секс і місто".

Щоб довершити аутфіт Розі одягнула берет від Emily London Headwear, прикрашений сітчастою вуаллю. Такий головний убір додав особливої елегантності вбранню. Довершенням вишуканого образу стала подовгаста сумка-багет білого кольору від бренду Alaïa. Красуня розпустила волосся та, як завжди, створила макіяж в улюблених коричневих відтінках.

Вечірка в саду відзначала найкращі прояви креативності та інновацій відомих людей. Розі поспілкувалася з королем Чарльзом та королевою Каміллою та подякувала у своєму інстаграмі за запрошення й можливість побувати на такій події.