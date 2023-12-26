Сестры Кардашьян встретили Рождество в изысканных платьях, вдохновленных коллекциями 90-х: стильные фото

Все семейство съехалось на ежегодную праздничную вечеринку к Ким Кардашьян. Пышные рождественские мероприятия семья организует с 1978 года.

В канун Рождества Кардашяны-Дженнеры собрались для совместного празднования. Известная семья поддерживает свою популярность громкими событиями и яркими выходами. И рождественская вечеринка, конечно, не стала исключением – все было очень нарядно.

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Ким Кардашьян

Хозяйка вечеринки Ким Кардашьян была одета в безупречное белое платье Тьери Мюглера из коллекции осени 1997 года. Наряды имели открытые плечи и украшения, которые создавали эстетику зимней королевы.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер была в кастомном образе бренда 16 Arlington, вдохновленном коллекциями 1997 года французского модельера Луи Ферро. Открытые плечи окутывала меховая пелерина. Волосы фэшн-дива подобрали вверх.

Кайли Дженнер

Самая младшая из сестер, Кайли Дженнер, выбрала платье в совершенно ином стиле. Мерцающий золотой наряд с пайетками от Balenciaga был почти таким же, как у ее маленькой дочери Сторми Вебстер.

Быстрый повседневный макияж от Кайли Дженнер

Ранее Кайли Дженнер рассказала, как делает "макияж без макияжа". Для этого она использует всего четыре средства.