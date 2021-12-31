Роскошная женщина: лучшие выходы Анджелины Джоли за 2021 год

Анджелина Джоли попадает в объективы папарацци довольно часто. Голливудская актриса любит стильно одеваться, поэтому для будничных прогулок или выходов на красную дорожку всегда выбирает люксовые наряды. Чем поражала Анджелина Джоли в 2021 году – читайте далее.

Анджелина Джоли сформировала свой стиль давно, поэтому о ее любви к черному, белому и бежевому знают все ее фанаты. Актриса обходит вниманием все супертрендовые вещи, любит базовую классическую одежду, которую активно использует в своих аутфитах.

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Чаще всего стритстайл-фотографы ее снимают во время шопинга с детьми. Звездная мамочка любит радовать не только себя новыми покупками, но и своих потомков.

В начале года знаменитость попала под прицелы фотокамер в полностью черном образе. Она надела шифоновую блузу, брюки и классический тренч.

Анджелина Джоли прогулялась с дочкой / Copyright

На празднование 46-летия звезда примерила ярко-желтое платье от Valentino.

Анджелина Джоли в желтом платье / Vogue Украина

Летом актриса прилетела в Париж вместе с детьми поддержать местных пчеловодов в борьбе с исчезновением пчел. Для жаркого летнего дня знаменитость выбрала льняной костюм. Изделие состояло из жакета-кимоно и стильных брюк палаццо. Образ довершала сумка Lady Dior.

Стильный образ Анджелины Джоли / Elle

На ужин в Лос-Анджелесе звезда надела белоснежный костюм, который соединила с бежевым кашемировым пальто без пуговиц.

Стильный образ Анджелины Джоли / Elle

Осенью Анджелина Джоли стала ведущей ежегодного мероприятия "Сила женщин", которое организует глянец Variety. На мероприятие она пришла в платье песочного оттенка с воротником, длинными рукавами и внутренней шелковой комбинацией. Знаменитость выпрямила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах.

Трендовый макияж губ Анджелины Джоли / Фото с инстаграма @angelinajoliecenter

Безупречными образами актриса запомнилась всем во время премьеры фильма "Вечные". В Риме на красную дорожку звезда вышла в роскошном платье-бюстье серебристого цвета от итальянского Модного дома Atelier Versace.



Эффектный выход Анджелины Джоли / Фото с Getty Images

Для фотокола Джоли выбрала кожаное платье-бюстье черного цвета от Dolce & Gabbana. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на каблуке.



Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото из Getty Images