Роми Стрейд показала стильный образ в голубом тренче с сумкой Bottega Veneta Mini Jodie

Нидерландская модель Роми Стрейд впервые за 2 года с начала пандемии коронавируса прилетела в Нью-Йорк. Блондинка уже успела похвастаться образом, который выбрала для Недели моды.

В пятницу, 11 февраля, в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, которая продлится до 16 февраля. Именно с американских дизайнеров начинаются модные показы, а впоследствии свои новые коллекции покажут европейские модельеры.

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На модное событие прилетела манекенщица Роми Стрейд. В настоящее время она приостановила свою карьеру и проводит время с дочерью Минт ван Лиувен, которую родила год назад. Но модница не забывает о своей 7-миллионной аудитории в инстаграме, поэтому похвасталась модным образом.

Стильный look Роми Стрейд

Красавица создала образ в голубых тонах. Модель надела белую рубашку и голубые джинсы с необработанным низом. Сверху она примерила кожаный тренч голубого цвета с пуховым воротником.

Блондинка дополнила образ серо-белыми кедами и сумкой Bottega Veneta Mini Jodie. Модель этой сумки не теряет популярности до сих пор. Весь 2021 год она считалась it-bag каждой модницы. Удобная сумка с переплетением так понравилась знаменитостям, что ею до сих пор дополняют свои аутфиты Леони Ханна, Эльза ХГоск, Соня Лисон и многие другие трендсеттерки.



Модный образ Роми Стрейд / Фото с инстаграма



Модный образ Роми Стрейд / Фото с инстаграм-сториз