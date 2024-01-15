Как две капли воды: Риз Уизерспун поразила сходством с дочерью в черных платьях

Актриса Риз Уизерспун, которая была номинирована за роль в сериале "Утреннее шоу", пришла на церемонию Critics’ Choice Awards со своей дочерью. Оба выбрали для себя черные платья.

47-летняя знаменитость решила прийти на шоу со своей 24-летней дочерью Авой Филипп. Актриса, номинированная за лучшую женскую роль ведущей новостей Брэдли Джексон в "Утреннем шоу" надела черное платье Celine без бретелек с большим бантом.

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Минималистическое платье кроме банта еще дополнял розрез на ноге до бедра. Ее нежный аутфит дополняли чёрные босоножки от дизайнера Кристиана Лабутена. Стилисты выпрямили Риз волосы, которые она заложила за уши. Она усовершенствовала свой образ благодаря ювелирным украшениям от Bulgari.

24-летняя дочь Риз Уизерспун примерила черное мини-платье от Monique Lhuillier, которое дополняли белые жемчужинки. Ава Филипп также дополнила свой образ обувью от бренда Christian Louboutin.

В своем инстаграмме Риз Уизерспун отметила, что устроила себе вечер свидания с дочерью. Поклонники часто называют девушек близнецами из-за их невероятного сходства.



Риз Уизерспун с дочерью в черных платьях / Фото с инстаграмма актрисы

Что известно о Critics' Choice Awards

Кинопремия "Выбор критиков" – ежегодная церемония награждения, которая вручается Ассоциацией телекинокритиков за достижения в кинематографе. Номинанты объявляются в декабре конце года. Победители определяются последующим голосованием и объявляются на церемонии в январе следующего года.