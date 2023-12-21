Рождественский дуэт: Риз Уизерспун и Лора Дерн оделись на вечеринку одинаково

Давние подруги поделились фотографиями в праздничных образах. Они имели совершенно одинаковые наряды, но оставили место для индивидуальности в обуви и аксессуарах.

На одной из рождественских вечеринок Риз Уизерспун и Лора Дерн появились в аутфитах, почти полностью повторявших друг друга: от смелых красных помад до уложенных одинаково волос.

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Для верха подруги выбрали минималистичные свитера цвета слоновой кости, а низу прибавили праздничное настроение серебристыми мидиоюбками с пайетками. Кашемир и блестки – идеальное сочетание благородного, но яркого образа.

Впрочем, чтобы сделать луки более индивидуальными, актрисы выбрали разную обувь и аксессуары. Звезда "Утреннего шоу" имела элегантные черные замшевые туфли и клатч с блестками, а знаменитость из "Маленьких женщин" надела яркую красную пару и взяла сумку в тон через плечо. Это мы можем увидеть на втором фото, демонстрирующем момент после вечеринок: они отбросили каблуки и уже не следили за идеальными прическами.

Распространять праздничную радость… это утомительно, – написала под инстаграмм-публикацией Риз Уизерспун.



Риз Уизерспун после вечеринки вместе с Лорой Дерн / Фото инстаграмм reesewitherspoon

К слову, Forbes назвал 47-летнюю Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире. Собственный капитал звезды составляет 440 миллионов долларов. В 2022 году она активно выступала за помощь украинским беженцам и пострадавшим детям, распространяя информацию на своей странице в твиттере по сбору средств.