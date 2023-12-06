Рита Ора ошеломила своим выходом на красную дорожку: с ее спины торчали шипы

На British Fashion Awards певица пришла в роскошном черном платье и с шипами рептилии на хребте. На то, чтобы приклеить яркую деталь к телу звезды, ушло около трех часов.

Британская певица Рита Ора появилась на церемонию вручения наград British Fashion Awards в изысканном длинном платье с вырезом сзади. Но поразила гостей мероприятия другая деталь образа – торчащие со спины суперзвезды шипы.

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На странице в инстаграмме fashion-дива показала, как стилисты создавали роскошный образ женщины-рептилии. Для этого использовали заготовленный макет с шипами. Его разместили вдоль всего хребта и потратили на это около трех часов.



Создание образа Риты Оры / Скриншот из инстаграммы ritaora

А черное платье – это часть коллаборации Риты из Primark. Все средства от продаж этих изделий отдадут в организацию "Рак груди сейчас". Певица в видео рассказала, что страшную болезнь поборола также ее мать.

Добавим, что в этом году одна из самых престижных премий в мире моды была вручена в Королевском Альберт-Голе в Лондоне. Награду "Дизайнер года" получил креативный директор Loewe Джонатан Андерсон, специальную премию за достижения в моде отдали Сари Бертон, а награда за выдающиеся достижения в индустрии досталась Валентино Гаравани.