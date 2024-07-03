Рианна надела платок от украинского бренда Ruslan Baginskiy: удивительный образ

Мировые знаменитости постоянно выбирают для себя наряды или аксессуары от украинских брендов. Недавно платок от дизайнера Руслана Багинского примерила на себе барбадосская певица Рианна.

Исполнительница представила в инстаграме коллекцию помад от собственного бренда Fenty и позировала на нескольких кадрах в платке, который создал дизайнер из Львова Руслан Багинский.

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Образ Рианны в платке от Ruslan Baginskiy

Певица выбрала для себя коричневый платок, который идеально дополнил ее макияж в коричневых тонах. Артистка выбрала для себя шерстяной платок, который стоит на сайте бренда более 12 тысяч гривен.

Рианна уже не впервые надевает головные уборы от украинского бренда. В прошлом году она примерила на отдыхе широкополую соломенную шляпу от Руслана Багинского.

Что известно о бренде Ruslan Baginskiy

Знаменитый бренд головных уборов основали во Львове в 2015 году. Первые головные уборы Руслан Багинский изготавливал самостоятельно. Всего за несколько лет бренд получил бешеную популярность за рубежом. В головных уборах дизайнера появлялись мировые знаменитости, среди которых Мадонна, Белла Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли, Кайя Гербер, Тейлор Свифт, Бейонсе и многие другие.

Об украинском бренде неоднократно писали The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, V Magazine, ELLE, Marie Claire, Glamour, Garage Magazine и многие другие мировые издания.