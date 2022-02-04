Ребятам на заметку: Канье Вест подарил Джулии Фокс и ее четырем подругам сумки Birkin

2 февраля актриса Джулия Фокс отметила свой день рождения. Рэпер и дизайнер Канье Вест решил порадовать сумкой Birkin не только именинницу, но и ее подруг.

Западные СМИ сообщают, что Канье Вест подарил Джулии Фокс "необработанные драгоценные камни" и сумку Hermès Birkin. В честь 32-летия актрисы рэпер решил сделать невиданный жест и подарить сумки от самого дорогого бренда в мире ее четырем подругам.

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Популярный аксессуар назван в честь актрисы Джейн Биркин. По одной из версий ее происхождения, в 1984 году Джейн Биркин оказалась в самолете на соседних местах с главой правления Hermès Жаном-Луи Дюмой. Во время полета знаменитости много общались, а Джейн пожаловалась Жану-Луи, что все ее сумки без карманов, потому из них часто все выпадает. Дюма пригласил знаменитость в главный офис Hermès, где предложили выбрать эскиз и детали для своей сумки и вскоре она получила свой первый экземпляр.

Дизайнер бренда Yeezy подарил Джулии и двум подругам черные сумки, другим двум – белую и синюю. Цена одного аксессуара стоит от 10 тысяч долларов. На общем кадре девочки были одеты в черные кожаные изделия и улыбались на камеру.

Джулия Фокс с подругами на дне рождения / Фото из инстаграма

Праздничный образ Джулии Фокс / Фото из инстаграма

Известно, что исполнитель прилетел на день рождения любимой специально в Нью-Йорк и после празднования сразу улетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы завершить свой новый альбом "Donda 2".

Это уже не первый раз Канье Вест удивляет любимую необычными сюрпризами. В своем подкасте Джулия Фокс рассказывала, что после их первого свидания, Канье пригласил ее в гостиничный номер, полностью забитый нарядами. Рэпер собрал для девушки 40 полных образов, 10 из весенней коллекции Diesel 2022 года и 30 – из ее предосенней линейки 2022 года. Стоимость этой одежды составляет от 85 до 100 тысяч долларов.