3 самых модных пуховика на ноябрь: безупречные вещи, которые понравятся всем

Погода осенью бывает переменчивой, но ноябрь является холодным месяцем, поэтому тренчи и пальто следует заменить на пуховик.

В пуховике нам удобно и комфортно, поэтому эта верхняя одежда обязательно должна быть в нашем гардеробе, пишет 24 Канал. Универсальный пуховик защищает от ветра, холода, дождя и сохраняет тепло.

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Пуховик с поясом

Модель с поясом – самый популярный пуховик от украинского бренда ienki ienki, впрочем, многие мировые бренды также презентовали пуховики с поясом, которые до сих пор остаются актуальными. Выбирайте для себя базовую модель в черном цвете, создавая монохромные аутфиты или делайте ставку на цвет.

Яркий пуховик

Такой пуховик способен мгновенно оживить ваш образ, ведь яркий цвет делает его более заметным и выразительным. Что касается цветов – выбирайте красный трендовый или бордовый. Также красиво смотрятся пуховики синего, оранжевого или оливкового оттенка.

Пуховик оверсайз

Пуховик размера оверсайз – это не только стильная верхняя одежда, но и довольно востребованная. Именно с таким пуховиком мы можем одевать под низом многослойные сочетания вещей, объемные свитера и вязаные кардиганы.