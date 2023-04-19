Как стильно носить брючный костюм: 5 простых способов

С приходом весны брючный костюм становится неизменным элементом гардероба в наших образах. И это касается не только костюма в целом, но и его распаривания. Мы с разным нарядом стилизуем и жакет, и брюки. Но с чем носить весь костюм, чтобы создавать разные образы – читайте в материале.

Брючный костюм появляется каждый год у всех известных брендов – от Stella McCartney и Victoria Beckham до Jil Sander. Дизайнеры представляют его во всех известных вариациях – от классических черных и молочных до ярких и новомодных синих костюмов в тоненькую белую полоску.

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Вариантов стилизации штанного костюма множество. Вы можете одевать под жакет любой наряд – от топа до свитера, а на низ одевать кроссовки, лоферы, туфли или босоножки. Для создания идеального аутфита стоит добавить сумку и стильные аксессуары.

Монохромный образ

Монохром – это всегда удачная идея, поскольку выглядит он не только стильно, но и дорого, особенно если вы подбираете низ к жакету и обуви с сумкой в одном тоне. В таком образе можно прийти на рабочее мероприятие или ресторан.



Стильные образы с брючным костюмом / Фото с Elle

С трендовым прозрачным топом

Одним из главных трендов этого сезона является наряд из прозрачных тканей. Топ с брючным костюмом – беспроигрышный вариант на весну.



Стильные образы с брючным костюмом / Фото с Elle

С укороченным топом

Невероятно эффектно и сексуально выглядит бра или топ в сочетании с маскулинным жакетом и широкими брюками палаццо. И не забудьте об обуви на каблуке.



Стильные образы с брючным костюмом / Фото с Elle

С базовым лонгсливом

У каждой девушки в гардеробе должно быть хотя бы два базовых лонгслива – в черном и белом цвете. Без колебаний сочетайте такие лонгсливы или водолазки с брючными костюмами, меняя только обувь и сумку.



Стильные образы с брючным костюмом / Фото с Elle

С белой рубашкой

Эта базовая комбинация отлично подойдет для деловых встреч или работы в офисе. Кроме того, брючный костюм с рубашкой подойдет для светских мероприятий и даже свидания.



Стильные образы с брючным костюмом / Фото с Elle