5 принтов, которые будут самыми модными в 2024 году: эффектная одежда, которая освежит гардероб

В 2024 году в моду вернулся леопардовый принт. Его уже успели примерить все модницы в виде пальто, брюк или курток. Также в трендовую подборку попал шахматный принт и еще несколько актуальных вариантов, которые будут популярными в этом сезоне.

Весенний сезон является идеальным периодом для создания ярких образов с эффективными принтами. Известные бренды уже представили в своих коллекциях все возможные принты, поэтому fashon-эксперты определили 5 самых популярных из них. Дизайнеры советуют в этом сезоне обратить внимание на цветочные принты или вертикальные полосы.

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Цветочная феерия

Весенне-летние коллекции представили элегантные и причудливые интерпретации цветочного тренда. В Alexander McQueen большая красная роза украсила белое платье на бретелях, а David Koma представили черное мини-платье с розой с салатовой розой.



Трендовые принты 2024 года / Фото L'Officiel

Вертикальные полосы

Полосы считаются вневременным трендом среди принтов. Каждый сезон они осовремениваются и приобретают новые формы. В Alberta Ferretti тенденция украсила широкие брюки, скомбинированные с белой прозрачной блузкой и топом этого же оттенка, а в Louis Vuitton вертикальные полосы появились на брюках с низкой посадкой.



Трендовые принты 2024 года / Фото L'Officiel

Шахматный принт

Сделайте в этом году ставку на шахматный принт, который был очень популярным в 60-х годах. В коллекции Versace весна-лето 2024 шахматный принт был доминантным, украшая пастельные образы, в частности с разной величины клеткой.



Трендовые принты 2024 года / Фото L'Officiel

Мир анималистки

Анималистический принт не теряет актуальности уже несколько лет подряд. Однако его надо уметь правильно стилизовать. Если ищете для себя порцию вдохновения – просмотрите коллекции брендов на весенне-летний сезон 2024.



Трендовые принты 2024 года / Фото L'Officiel

Микс принтов

Несмотря на господство минимализма и тихой роскоши, в этом году попробуйте миксовать и сочетать принты. Это могут быть разные цвета и фактуры, геометрические узоры и вертикальные полоски в одном образе.



Трендовые принты 2024 года / Фото L'Officiel

Также fashion-эксперты уже определили самые популярные платья на 2024 год. Среди актуальных фасонов – привычные платья-комбинации или новые платья с драпировкой. Больше информации о трендовых платьях читайте на сайте 24 Канала.