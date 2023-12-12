Повязка на голову возвращается в моду: с какой верхней одеждой ее стильно носить

Повязка на голову уже не первый сезон завоевывает внимание модниц. Но стоит отметить, что она действительно выглядит красиво и стильно в сочетании с верхней зимней одеждой.

Моду на повязку нам демонстрировали в предыдущие годы мировые модницы. Модель Белла Хадида ее часто носила со своим повседневным нарядом, а Никола Пельтц добавляла повязку даже к светским выходам.

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Такая повязка сочетает в себе не только эстетику преппи, но и стиль Old Money, завоевавший широкую популярность в 2023 году. Популярность этого аксессуара часто то падает, то растет, впрочем, именно сейчас можно заметить, как модницы дополняют повязкой свои винтажные шубы, дубленки и базовые пуховики.

Вещь не совсем практичная для холодного времени года, однако если нет морозной погоды, тогда можно смело добавлять такой повязкой интересного акцента в образе.

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Чаще инфлюэнсеры выбирают для себя черную широкую повязку. Она придает определенную роскошь и элегантность образу, особенно, если соединить ее с длинной шубой и обувью на каблуке. Такую повязку носила когда-то Кэролин Бессетт Кеннеди и принцесса Диана.

Повязка на голову – это классика, которая выдержала испытание временем благодаря своей универсальности, практичности и чистой элегантности. Надевайте повязку под водолазку, свитер, рубашку, брюки и трикотажные костюмы или платья, а также сочетайте с любой верхней одеждой – от классического пуховика до дубленки, шубы и утепленного пальто.



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest



Повязка на голову – трендовый аксессуар зимы / Фото Pinterest