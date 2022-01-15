Потрясающая копия мамы: дочь Моники Беллуччи поразила соблазнительным образом в сиреневом платье

17-летняя Дева Кассель не является активной пользовательницей инстаграма. Девушка изредка выставляет личные фото, но иногда радует поклонников кадрами из фотосессий. Недавно она поразила сеть смелым образом.

Старшая дочь одной из самой знаменитой звездной экс-супружеской пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя уже несколько лет активно покоряет модную индустрию. Девушка на постоянной основе сотрудничает с итальянским брендом Dolce & Gabbana, а также часто снимается для именитых глянцев.

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Юная девушка с возрастом становится настоящей копией своей звездной мамы. Фанаты Моники Беллуччи постоянно с упоением наблюдают за новыми работами восходящей звезды. 17-летняя девушка пока что не давала никаких намеков, что хочет пойти по стопам своих родителей и стать актрисой, однако активно заявляет о себе в моделинге.

Так, недавно красавица снялась в фотосессии. Она предстала перед камерой фотографа в нежном платье-бюстье сиреневого цвета. Эффектное шелковое платье с корсетными вставками и объемным лифом идеально подчеркнуло стройную фигуру Девы.

Звездная дочь позировала на диване, забрав свои вьющиеся волосы кверху. Подписчики в сети взорвались комментариями от восторга. Фанаты пишут, что Дева выглядит просто непревзойденно и является настоящей копией своей мамочки.



Роскошный образ Девы Кассель / Фото с инстаграма девушки