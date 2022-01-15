Приголомшлива копія мами: донька Моніки Беллуччі захопила спокусливим образом у бузковій сукні

17-річна Дева Кассель не є активною користувачкою інстаграму. Дівчина зрідка виставляє особисті фото, але інколи тішить шанувальників кадрами з фотосесій. Нещодавно вона захопила мережу сміливим образом.

Старша донька одного з найзнаменитішого зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя вже кілька років активно підкорює модну індустрію. Дівчина на постійній основі співпрацює з італійським брендом Dolce & Gabbana, а також часто знімається для іменитих глянців.

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Юна дівчина з віком стає справжньою копією своєї зіркової мами. Фанати Моніки Беллуччі постійно із захватом спостерігають над новими роботами висхідної зірки. 17-річна дівчина поки що не давала жодних натяків, що хоче піти шляхом своїх батьків та стати акторкою, втім активно заявляє про себе в моделінгу.

Так, нещодавно красуня знялася в фотосесії. Вона постала перед камерою фотографа у ніжній сукні-бюстьє бузкового кольору. Ефектне шовкове плаття з корсетними вставками та об’ємним ліфом ідеально підкреслило струнку фігуру Деви.

Зіркова донька позувала на дивані, зібравши своє кучеря волосся догори. Підписники в мережі вибухнули коментарями від захвату. Фанати пишуть, що Дева виглядає просто неперевершено і є справжньою копією своєї матусі.



Розкішний образ Деви Кассель / Фото з інстаграму дівчини