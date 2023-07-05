Как выглядеть в одежде дорого: простые секреты, которые нужно знать каждой девушке

Дорогой образ не обязательно должен состоять из брендовой одежды. Иногда стоит знать некоторые секреты, которые помогут получить дорогостоящий вид не тратя много средств на наряды.

Если вы будете пользоваться несколькими правилами, всегда сможете получить дорогой образ.

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Дорогое с виду наряд может стать вашей лучшей инвестицией. На самом деле основу этой одежды составляет база одежды, которая всегда уместна.

Качественные вещи

Качественная одежда должна составлять основу вашего гардероба. Чтобы не тратить вдвое больше средств из-за покупки дешевых вещей, попробуйте лучше приобрести одну, но качественную вещь.

Комбинирование вещей

Не стоит добавлять в свой гардероб принтованные брюки или платья в леопардовый принт, если вы хотите при этом выглядеть дорого. Вам следует делать ставку на нейтральные тона, которые хорошо рифмуются между собой. С ними вы сможете составить стильные образы несметное количество раз.

Костюмная одежда

Костюмный жакет, жилет, шорты или палаццо позволят вам дорого выглядеть. В этом году в моде эстетика Old Money, так что костюмные вещи еще и идеально впишутся в стиль "тихая роскошь".

Качественная обувь

Постарайтесь не экономить на обуви и покупайте на лето сандалии, балетки или сланцы высокого качества.

Откажитесь от синтетики

Синтетическая одежда изнашивается гораздо быстрее, чем одежда из натуральных волокон. Кроме того, синтетика быстро теряет свой первоначальный вид. Выбирайте лучше летом лен или легкий трикотаж, позволяющий дорого выглядеть.