Поддержала Украину: Грета Ли вышла на красную дорожку премии SAG Awards в сине-желтом платье

27 февраля прошла ежегодная церемония вручения наград Гильдии киноактеров SAG Awards. Многие знаменитости не обошли вниманием полномасштабное вторжение России в Украину и поддержали наше государство, а Грета Ли вышла на красную дорожку в сине-желтом платье.

Уже 5 день вражеские рашистские войска бомбят и обстреливают наши города. Этим циничным вторжением обеспокоен весь мир. Многие зарубежные звезды поддерживают Украину, собирают деньги для беженцев, которые пострадали в результате российско-украинской войны и осуждают действия главаря оккупантов Путина.

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Церемония вручения наград Гильдии киноактеров началась с надежд на мир во время вторжения России в Украину. Леди Гага, Эндрю Гарфилд и Лесли Одом-младший в своих выступлениях поддержали Украину.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер начала свою речь от имени Гильдии словами: "Во-первых, я бы хотела помолиться за народ Украины". Слова поддержки также выразила Леди Гага, которая отметила, что ее "сердце сейчас находится с Украиной".

Корейско-американская актриса Грета Ли из сериала "Утреннее шоу" пришла на красную дорожку SAG Awards в сине-желтом платье Marc Jacobs, которое стало данью до цветов флага Украины.

Платье состояло из желтого боди с вырезами и длинного синего платья на запах с глубоким вырезом.



Грета Ли выбрала платье в цветах украинского флага / Фото с Upi