Платки, шляпы и береты: украинская стилистка назвала топовые головные уборы на весну

Украинская стилистка Марина Мартынов рассказала о головных уборах на весенний период. В интервью 24 каналу она рассказала о 3 топовых уборах, которые будут на пике популярности уже в скором времени.

В Украине начался демонтаж новогодне-рождественских декораций и, в частности, главных елок в городах. Вместе с этим мы понемногу начинаем прощаться с зимой и готовиться к весеннему сезону.

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И даже несмотря на то, что впереди еще целый зимний месяц, как правило, в феврале уже никто в магазинах не ищет для себя зимние вещи, а делает ставку на более легкие и удобные единицы.

Если вы уже находитесь в ожидании весны и первых солнечных дней, советуем подготовить для себя заранее основные головные уборы.

Украинская стилистка Марина Мартынив в интервью 24 каналу отметила о 3 головных уборах, которые будут актуальными весной. По ее словам, с приходом теплых дней стоит обратить внимание на платки из экокожи или шелковые изделия с ноткой французского шика, шляпы, береты.

Она отметила, что эти головные уборы идеально помогут перейти из зимнего сезона в весенний.

Шелковые или кожаные платочки

Первой кожаный платочек на себе презентовала еще в прошлом году Ирина Шейк. Модель после показа Versace не сняла с себя этот головной убор, а вместе с подругой решила прогуляться в платочке по Милану. Особый эффект изделию добавила золотистая заколка сбоку.



Ирина Шейк показывает, как носить кожаную косынку / Getty Images

Шелковые платочки для нас тоже не являются новинкой. Звездам стритстайла очень полюбился этот аксессуар еще с прошлого сезона, поэтому вариантов с адаптацией в сети найдется немало.



Стильные головные уборы на весну / Фото из инстаграма

Шляпы

Этот головной убор никогда не выходит из моды, меняется только разнообразие фасонов, форм и цветов. Весной такое стильное изделие станет особой изюминкой в образе и поможет подчеркнуть вашу индивидуальность.



Стильные головные уборы на весну / Фото из инстаграма

Береты

Если хотите придать своему образу романтичность и определенный шик – приобретите на весну берет. Этот стильный французский элемент гардероба идеально дополнит тренч, пальто и даже куртку-кожанку размера оверсайз.



Стильные головные уборы на весну / Фото из инстаграма