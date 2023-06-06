Топ-6 платьев на выпускной в стиле Леси Никитюк: изысканные аутфиты, которые вам понравятся

Леся Никитюк – одна из самых популярных и успешных ведущих Украины. И хотя съемки развлекательных программ сейчас на паузе, а образы звезды появляются все реже, все равно ведущая имеет большую армию поклонников, которые хотят походить на нее и повторяют стиль.

На носу выпускной и Fashion 24 периодически публикует подборку образов на праздничный вечер, которые вам могут понравиться. Кроме трендовых и стильных фасонов платьев, редакция подготовила образы известных звезд и инфлюэнсеров, стилем которого можно вдохновиться для создания аутфитов на выпускной.

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В модную подборку с роскошными образами попали Меган Фокс, Леони Ганне и Эльза Госк, а теперь предлагаем рассмотреть интересные платья на примере украинской звезды Леси Никитюк.

Молочная короткая

Если вы хотите выглядеть на выпускной скромно и без особого фанатизма с пышными платьями, советуем вам присмотреться к молочному короткому платью на бретельках, которое можно совместить с любыми босоножками или туфлями-лодочками.

Платье с одним рукавом

Платье на один рукав представило немало дизайнеров во время показа коллекций на сезон весна-лето 2023, поэтому такие фасоны довольно актуальны. Леся Никитюк выбрала для себя платье из эффектной отражающей ткани, поэтому выглядит такое изделие довольно эффектно.

В стиле Barbie

В моде этим летом розовые платья, словно снятые с куклы Барби. Впрочем, кроме цвета, следует обращать вминамие и на фасоны платьев. Такое миловидное платье, как у Леси Никитюк с воротником и плиссированной юбкой – идеально подойдет на выпускной.

С драпировкой

Платья с драпировкой этого сезона также актуальны, поэтому можете смело выбирать для себя миниплатье на длинный рукав в нежном зефирном оттенке.

В горошек

Горошек не покидает модные тренды уже несколько сезонов, поэтому также можете присмотреться к похожему платью. Главное, чтобы платье подходило больше для вечерних выходов, чем для ежедневных летних прогулок.

В цветочный принт

Цветы также занимают особую роль в трендах. Сейчас на пике популярности платье с массивными цветочными аппликациями, впрочем цветочный принт на платьях не потерял своей актуальности до сих пор.