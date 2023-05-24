9 безупречных платьев на выпускной, которые Леони Ганне одевала на Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль подходит к завершению, так что немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне решила вспомнить свои лучшие выходы за 2021 и 2022 год. Такие платья можно примерить на выпускной, если хотите выглядеть необычно и ярко.

Леони Ганне обладает безупречным вкусом в одежде, а все ее образы заслуживают особого внимания, пишет 24 Канал. Фешиониста любительница ярких оттенков и эффектного наряда, поэтому к выбору платьев на Каннский кинофестиваль подошла очень тщательно.

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Знаменитость выходила на красную дорожку в платьях, просто невозможно обойти вниманием. Один из самых влиятельных инфлюэнсеров мира очаровывал всех невероятными платьями на Каннском кинофестивале.

Блондинка выходила на красную дорожку в кутюрных платьях от люксовых брендов, дополняя свои образы ювелирными украшениями, роскошными прическами и эффектным макияжем.

В своем инстаграмме, за которым следят более 4 миллионов человек, Леони Ганне опубликовала подборку своих самых удивительных платьев, которые она одевала на кинофестиваль.

Если вы вдохновляетесь мировыми инфлюэнсерами и хотели бы повторить образы Леони – советуем присмотреться к ее помпезным платьям. В большинстве своем старшеклассницы сейчас выбирают на выпускной вечер что-то стильное, но не слишком эффектно. Но если вы хотите стать королевой вечера – вам точно что-нибудь отзовется из образов блондинки.

Знаменитость выходила в свет в многоярусном платье мятного оттенка, в платье с перьями и ярко-розовом платье. Кстати, розовый цвет заметно возвращается в тренды, так что обратите на него внимание.

Также в арсенале модных выходов Леони Ганне – плиссированное платье на одно плечо, платье с перчатками, платье оттенка жидкого золота, из полуразоренного материала и платье-бюстье.

Вам также стоит присмотреться к обуви, которую подобрала модница, прическе и аксессуарам, чтобы лучше воспроизвести ее модный выход.

Роскошные образы Леони Ганне



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram



Безупречные платья Леони Ганне / Фото с Instagram