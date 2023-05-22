Как у Анджелины Джоли и Джиджи Хадид: лучшие платья на выпускной 2023

Уже скоро старшеклассники будут впервые праздновать свой выпускной вечер. Если девочки еще не выбрали платье на выпускной – рекомендуем присмотреться к нашей подборке с актуальными фасонами на 2023 год.

Разнообразие модных платьев этого года просто поражает, пишет 24 Канал. Среди обилия красивых платьев вы точно сможете найти то единственное платье, которое угодит вам прямо в сердце.

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Выпускные вечера сейчас проводятся не так масштабно, как это было до пандемии коронавируса и войны в Украине, впрочем, школьники все равно хотят для себя запомнить последний выпускной вечер в школе.

Редакция Fashion 24 уже написала немало материалов из лучшими выпускными платьями на 2023 год, впрочем предлагаем снова вашему вниманию новые изделия, имеющие все шансы вам понравиться. Платья из подборки выглядят довольно эффектно, ярко и стильно.

Блеск + серебро

В этом сезоне оттенок металлик набирает широкую популярность, поэтому неудивительно, что серебристые платья сейчас довольно актуальны. Вы можете выбирать платье простого силуэта на бретельках, минималистичные бюстье или платья с драпировкой. Главное правило – они должны быть серебристого оттенка и мерцать. В таком платье вы точно станете звездой вечера.



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram

С перчатками

Такой аксессуар как перчатки понемногу возвращаются в моду. Они уже завоевали любовь модниц, которые любят отличаться от других оригинальными деталями.



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram

С разрезом на ноге

Элегатные платья с разрезом на ноге – классика, которую невозможно обойти стороной. Здесь уж делайте ставку на любимые ткани, фасон и цвета. Главное, чтобы в платье вам было комфортно, и вы чувствовали себя в нем настоящей королевой вечера.



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram

С перьями

Платья с перьями выглядят очень эффектно. Обычно перья входят в моду в канун Нового года, впрочем сейчас тренд на эту акцентную деталь "затянулся", поэтому знаменитости часто одевают на светские события платья с перьями. Больше всего такие платья любит немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне.



Трендовые платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram