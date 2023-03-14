Как выглядят модные платья с оборками на весенний сезон: эффектная подборка

Романтические оборки – один из любимых декоративных элементов многих дизайнеров. Для весенне-летнего сезона оборки нашли свое место на разнообразных платьях: сексуальных мини с разрезами, драматических макси, асимметричных и флористических принтов.

Самым популярным цветом весны среди платьев есть классический молочный, который чаще всего появлялся на платьях дизайнеров. Нейтральные оттенки предложили в своих коллекциях бренды Atlein и Dion Lee. Последний добавил в свою куртку с асимметричным шлейфом байкерскую куртку.

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Более темные цвета появились у брендов Blumarine и Patou. Их главный фокус был сосредоточен на необычном дизайне: полупрозрачных материалах, асимметричных деталях, длинных рукавах, жатых тканях и вырезах.

Dior представили драматическое черное платье с жатостями, а Balenciaga представили красное платье с множеством завязок, которое удачно сочеталось с оранжевой сумкой и белыми сапогами.

Энтони Ваккарелло для Saint Laurent представил немало платьев с оборками. За платьем с флористическим принтом следует обратиться в коллекцию Dries Van Noten, а за трендовым лиловым, одним из главных цветов сезона, – в Loewe.



Трендовые платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Трендовые платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Трендовые платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Трендовые платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Трендовые платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Трендовые платья на весенний сезон / Фото с Vogue