Роскошные платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск: эффектная подборка

За инстаграм-страницей Эльзы Хоск следят более 8 миллионов поклонников со всего мира. Девушки обожают стиль шведской модели и бывшего "ангела" бельевого бренда Victoria's Secret. Какие платья на примере Эльзы можно примерить на выпускной – читайте дальше.

Манекенщица Эльза Хоск любит стильно одеваться, поэтому все ее образы всегда красивы и впечатляющи, пишет 24 Канал. Шведка почти каждый день делится со своими поклонниками модными образами.

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В своих обыденных выходах она редко использует платья. Ее аутфиты состоят в основном из джинсов, брюк и юбок, но иногда блондинка одевает платья на отдых или вечеринки.

Fashion 24 собрали несколько красивых образов Эльзы Хоск, которыми могут вдохновиться старшеклассницы и приобрести свое выпускное платье в стиле известной модели.

Платье с вырезами

На острове Сен-Бартельми Эльза Хоск надела длинное красное платье с вырезами. Такое платье до сих пор остается актуальным и популярным. Атласное платье имеет разрез на плече и рукаве, перешитом шнуровками. Свой яркий образ Эльза дополнила черными минималистическими босоножками.



Красивые платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск / Фото с Instagram

Платье в горошек

На вечеринке в Лос-Анджелесе модель появилась в белом длинном платье в красный горошек. Стоит отметить, что мода на гороховый принт возвращается, так что можете воспользоваться стильной шпаргалкой от Эльзы Хоск. Дополните такой look белыми босоножками и алой помадой на губах.



Красивые платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск / Фото с Instagram

Платье с драпировкой

На отдых в Мексику Эльза прихватила с собой платье, которое летом будет очень популярным. Модель надела нежно-розовое платье на длинный рукав с драпировкой. Свой образ девушка завершила розовыми туфлями на каблуке.

Мода на розовый цвет сейчас только набирает обороты, так что если вы следите за тенденциями – выбирайте такое нежное платье, которое сможете потом носить еще много раз после выпускного вечера.



Красивые платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск / Фото с Instagram

Платье-бюстье

Такие платья входят в список базовых платьев, так что без такого фасона также не обойтись. Если вы не хотите пышное платье с блестками и объемным низом, то остановите свое внимание на минималистическом платье в нежном мятном оттенке по примеру Эльзы Хоск.



Красивые платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск / Фото с Instagram

Платье с перчатками

В моду возвращаются перчатки к платьям, поэтому рекомендуем обратить внимание на эту красивую деталь, которая придает образу элегантности. Чтобы выглядеть как невеста на выпускном вечере, подберите для себя простого кроя белое платье, дополните его туфлями-лодочками в тон и завершите перчатками "фонариками". Такой look станет точно незабываемым в выпускной вечер.



Красивые платья на выпускной в стиле Эльзы Хоск / Фото с Instagram