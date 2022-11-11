Роскошное платье с глубоким декольте как у Кендалл Дженнер – идеальный образ на Новый год 2023

Американская модель Кендалл Дженнер порадовала фанатов своим роскошным образом на церемонии CFDA Awards в Нью-Йорке. Ее аутфит был довольно лаконичным и в то же время феерическим и незабываемым. Именно такой наряд можно одеть в новогоднюю ночь, до которой осталось 50 дней.

По восточному календарю, символом 2023 будет Черный Водяной Кролик. Такое соотношение цвета, стихии и животного происходит раз в 60 лет. В прошлом году Черный Водяной Кролик был еще в 1963 году.

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Цвет кролика не означает, что в новогоднюю ночь все должны примерить наряды черного цвета. Делайте ставку на классические цвета, которые всегда выигрышно смотрятся в праздничные дни. К примеру, будет идеально выглядеть платье белого цвета, которое примеряло, к примеру, Кендалл Дженнер.

Образ Кендалл Дженнер

27-летняя трендсеттерша надела роскошное минималистическое платье на бретельках с глубоким декольте. Все платье было расшито блестками, которые переливались на свете.

Знаменитость дополнила свой роскошный выход белыми босоножками и завершила аутфит легкой укладкой с волнами на волосах и нежным макияжем. Визажисты накрасили веки коричневыми тенями, а губы – блеском шоколадного оттенка.

Кендалл не одела ни одного украшения на шею или руки, чтобы ее образ оставался максимально минималистичным. Дополняли нежные аутфи модели лишь небольшие золотые серьги на ушах.

Такой нежный образ идеально подойдет для празднования Нового 2023 года и восхитит всех ваших друзей и гостей своей простотой и роскошностью.