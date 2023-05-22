Горошек снова возвращается в моду: стильная подборка платьев, без которых не обойтись летом

В 2023 году мода на гороховый принт возвращается. Во многих коллекциях присутствовал принт Polka Dot, так что нам точно не обойтись без модного платья в горошек этим летом.

Самым популярным нарядом этим летом будут классические платья – черного цвета с белым горошком или белоснежные наряды с черным горошком, пишет 24 Канал.

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Кроме того, актуальными также будут белые платья с красным горошком. Такое платье еще несколько лет назад надевала на прогулку шведская модель Эльза Госк.



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest

Платье в горошек идеально подойдет для похода в офис, для отдыха, романтического свидания или вечерней прогулки. Образы, в которых находится принт в горошек, выглядят очень стильно и женственно. Принт Polka Dot уместен для всех возрастов – для детей, молодых девушек и взрослых женщин.

Кроме классических вариаций черного и белого цвета на фоне горохового принта красиво смотрятся платья в ярких цветовых тонах – красном, лимонном, розовом или зеленом.

Гороховый принт настолько универсален, что значения нет даже размера – маленький, средний или большой горошек будет красиво смотреться на любом наряде.

Принт Polka Dot пришел к нам еще в 50-х годах прошлого века, однако до сих пор остается трендовым и популярным. В свои коллекции горошек добавили такие известные бренды как Saint Laurent, Chanel и Magda Butrym.

Выбирайте на лето невесомые шифоновые, атласные платья в медный горошек или макси длины. Это могут быть полностью закрытые платья, или с эффектными разрезами или вставками из полупрозрачного материала.

Главный вариант платья в горошек короткой длины – это ретро фасон с пышной юбкой солнце, создающий идеальный силуэт песочных часов, модель на запах, модные платья горошек с рюшами и воланами.

Стильные платья в горошек на лето 2023



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest



Модные платья в гороховый принт на лето / Фото из Pinterest