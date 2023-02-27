Пэрис Гилтон снялась в яркой фотосессии с сыном и мужем: безупречные фотографии

Американская светская львица Пэрис Гилтон впервые снялась для глянца со своим сыном. Звезда не только предстала на миловидных кадрах с малышом и своим мужем, но и снялась в стильной фотосессии.

Светская львица и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Гилтон снялась в глянцевой фотосессии Glamour. Фотографировал знаменитость вместе с ее сыном и мужем Деннис Госер.

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Блондинка позировала перед камерой фотографа в белоснежном халате, целуя маленького сына Феникса. Фотограф также снял миловидное фото, на котором новорожденный малыш спит на руках у Пэрис, а муж Картер Реум нежно целует любимую в висок.



Стильная фотосессия Пэрис Гилтон / Фото с Glamour



Стильная фотосессия Пэрис Гилтон / Фото с Glamour

Для британского глянца Glamour Пэрис Гилтон примерила длинное коричневое платье, подчеркнувшее ее стройную талию. В этом платье она предстала на обложке глянца. Фотограф снял знаменитость в профиль, подчеркнув ее стильную прическу каре и идеальный макияж. Впрочем, пользователи в сети отмечают, что издание использовало для идеальных фотографий очень много ретуши и фотошопа.



Стильная фотосессия Пэрис Гилтон / Фото с Glamour



Стильная фотосессия Пэрис Гилтон / Фото с Glamour

Для фотосессии светская львица примеряла брюки от бренда Mugler, джинсовый костюм с серебристым бралетом и стильный лаймовый костюм с бархатом.



Стильная фотосессия Пэрис Гилтон / Фото с Glamour



Стильная фотосессия Пэрис Гилтон / Фото с Glamour

В издании Пэрис Гилтон призналась, что сделала аборт в 20-летнем возрасте и скрывала эту информацию от всех, поскольку боялась общественного осуждения.

"Это было то, о чем я не хотела говорить, потому что вокруг все стали бы стыдить за это. Я была ребенком и не была готова к этому", – рассказала светская львица.

Хилтон также прокомментировала решение Верховного суда США, отменившего конституционное право на аборт.

"Я думаю, это важно. Вокруг этого так много политики и всего такого, но это женское тело. Почему должен быть закон, основанный на этом? Это твое тело, твой выбор. Меня поражает, что они принимают законы о том, что женщинам делать со своим репродуктивным здоровьем", – добавила Гилтон.