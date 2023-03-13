Певица Tems появилась на Оскаре в платье от украинского бренда: впечатляющий образ

Известная хип-хоп исполнительница Tems пришла на церемонию Оскар в впечатляющем платье от украинского бренда.

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Оскара. Триумфатором стал фильм "Все всегда и в то же время". На главную церемонию в кинематографе пришли все известные актеры, режиссеры, певцы и другие знаменитости.

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Нигерийская исполнительница Tems выбрала для красной дорожки Оскара изысканное платье от украинского бренда Lever Couture. Платья от дизайнера Леси Верлингьери сейчас пользуются особенной популярностью. Американские знаменитости все чаще одевают роскошные платья, которые привлекают внимание всех гостей и фотографов светского мероприятия.

Певица Tems надела белое платье с объемным шлейфом и обволакивающей голову вставкой, словно капюшон. Нигерийка завершила образ босоножками на каблуке с блестками. Волосы причесали в высокий пучок и завершили look серьгами, браслетом и перстнями.



Стильный образ певицы Tems / Фото с Just Jared



Стильный образ певицы Tems / Фото с Just Jared

Исполнительница выбрала для себя платье из коллекции Leleka, которое дизайнер представила на Неделе моды в Токио. Лицом этой коллекции стала украинская певица Тина Кароль, часто одевающая платья от известного бренда.

Певица Tems известна своим хитом Essence, который записала с рэпером Wizkid. В 2020 году он побил немало рекордов и был номинирован на Грэмми.