Женщина на миллион: Памела Андерсон примерила элегантный образ в Копенгагене
В Копенгагене недавно состоялась Неделя моды, поэтому на показ бренда ROTATE прилетела Памела Андерсон. Знаменитость поразила своим появлением в красивом белоснежном наряде.
Памела Андерсон является амбассадором бренда Pandora. Она часто появляется на светских событиях и вызывает фурор своим появлением. 57-летняя актриса и фотомодель начала пропагандировать естественный внешний вид, поэтому каждый раз доказывает, как может выглядеть роскошно женщина без макияжа.
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Красивый образ Памелы Андерсон
Знаменитость вышла в свет в белых костюмных брюках на высокой посадке со стрелками, которые дополнила белой рубашкой с подкатанными рукавами. Изысканную стилизацию светлых вещей Памела Андерсон дополнила золотистыми босоножками и украшениями из жемчуга.
Знаменитость надела многослойный браслет на руку, колье и серьги с жемчужинками. Она распустила волосы и предстала перед камерами с едва заметным макияжем.
Образ Памелы Андерсон – прямой признак стиля Old Money. Образы этой эстетики должны состоять из качественных и базовых вещей, которые хорошо сочетаются между собой.
Памела Андерсон показала стильный образ / Фото Getty Images
В современном мире каждый сезон имеет множество трендовых вещей, которые модницы пытаются совместить между собой, однако сдержанная и минималистичная стилизация вещей всегда будет актуальной, независимо от модных веяний.
Монохромные образы способны поражать изысканностью и дороговизной, особенно эффектным являются вещи белых цветов. Этот ахромат имеет хорошее сочетание со всеми другими цветами, поэтому можете уверенно добавлять наряды белых цветов в свои образы.