Готовимся к осени: 3 вещи, которые обязательно нужно приобрести

Уже совсем скоро начнется новый сезон, поэтому модницы постепенно готовятся к нему. В осенний гардероб следует добавить несколько классических вещей, которые легко можно стилизовать.

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Вещи, которые нужно приобрести к осени

Черные туфли-лодочки

Это простая и одновременно изысканная обувь, которая украсит как обычные, так и праздничные образы. Если ищете туфли, которые подойдут к любой одежде – выбирайте черный цвет, на невысоком каблуке. Такая обувь будет элегантной и комфортной.



Черные туфли-лодочки – тренд осени 2023 / Фото Pinterest

Серое пальто

Многие девушки на осень выбирают черные пальто, однако есть отличная альтернатива. Пальто любого оттенка серого цвета станет ярким акцентом в вашем гардеробе и будет легко сочетаться с одеждой и обувью других цветов. Если вы поклонница классического стиля, то такая одежда точно должна быть в гардеробе.



Серое пальто / Фото Pinterest

Высокие сапоги

Высокие сапоги до колен – признак романтики и бунтарства. Ими можно дополнять как женственные, так и дерзкие аутфиты. Также такая обувь практична в ношении и будет актуальной не один сезон.



Высокие сапоги – тренд сезона / Фото Pinterest