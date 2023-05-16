День вышиванки 2023: что символизируют орнаменты на рубашках

Украинские вышиванки поражают своей красотой и многогранностью. Орнамент на вышиванках имеет глубокий символизм и определенное значение. Если хотите знать, что символизируют орнаменты на вашей вышиванке – читайте статью дальше.

В каждой украинской семье есть вышиванка, пишет 24 Канал. Ее точно имеют все члены семьи – от маленьких детей до бабушек и дедушек. С детства нам прививают любовь к вышиванке, как к святыне, нашему оберегу. До сих пор вышиванки передаются из поколения в поколение и хранятся как реликвии.

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Вышиванка является не только элементом украинского народного наряда, но и составляющей нашего культурного достояния. Каждый регион Украины имеет не только свою технику вышивки, но и использует разный орнамент.

18 мая украинцы будут праздновать День вышиванки, поэтому традиционно отправятся на работу или прогулку в вышитой рубашке или платье. Наиболее распространены 3 вида орнамента на вышиванках:

Геометрический орнамент (кресты, геометрические фигуры, линии);

Растительный орнамент (листья, ветки, деревья, цветы);

Животный орнамент (птицы, звери, рыбы).

По народным поверьям, вышиванки с геометрическим орнаментом лучше носить мужчинам, с растительными узорами – женщинам. Вышиванки с животным орнаментом часто выступали в качестве оберегов.



Значение орнаментов на вышиванке / Фото L'officiel

Украинцы всегда верили, что вышиванка оберегает от всего плохого, поэтому закодировали в вышивке орнаменты, означавшие счастье, хорошую судьбу, здоровье.

Что символизируют геометрические орнаменты на вышиванке

Квадрат на вышиванке отвечает за порядок и гармонию. Он один из символов земли. Духовно квадрат символизирует Материю, а круг – символ совершенства.

Ромб означает плодовитость человека и земли. Состоит из двух треугольников, символизирующих женское и мужское начало. Ромб с точкой посередине символизирует засеянное поле, которое для наших предков равнялось достатку.

Круг символизирует энергию, а также непрерывность жизни и вечность. В вышиванке этот герметрический орнамент дарит силу и энергию. Круг, как Солнце с лучами, дарит силу и энергию. Если лучи на кольце повернуты внутрь, оно может символизировать пустоту и уносить жизнеспособность.



Значение орнамента на вышиванках / Инфографика 24 Канала

Что символизируют растительные орнаменты на вышиванке

Калина является символом жизни, крови и огня. Она также символизирует материнство, где куст – мать, а цвет и ягоды – дети. Калина является олицетворением дома, родителей и всего родного.

Ветви дуба вышивали на мужских рубашках как прообраз Перуна – бога молнии и грома.

Ветви винограда – это радость и красота создания семьи.

Мак вышивали на рубашках, чтобы защититься от злого глаза.



Значение орнамента на вышиванках / Инфографика 24 Канала

Что символизирует на вышиванке крест, сварга и бесконечник

Дерево изображает корнями – прошлое, стволом – настоящее, кроной – будущее.

Сердце чаще вышивали на свадебных платьях для счастливой семейной жизни.

Звезды – это оберег от зла и негатива, защищает от болезней и бессилия.

Шевроны – это подобные треугольнику фигуры, однако они не имеют основания (незамкнутые). Шеврон с точкой пересечения линий наверху считается одним из древнейших орнаментальных знаков, который встречался еще в рисунках палеолита и означал гору или землю. Означают женскую и мужскую материальную сущность.

Волнистые линии означают текучесть и циклическое движение солнечного диска.

Крест является оберегом от злых духов. Прямой крест на вышиванке – символ Творца, Солнца мужского начала; косой крест – женское начало, Луна.

Сварга – символ домашнего очага и семейного счастья.

Восьмилучевая звезда или полная рожа – сочетание женского и мужского начал, дающего жизнь всему. Этот символ часто называют Звездой Богородицы и вышивают на иконах Девы Марии.

Бесконечник изображает жизненный путь и одновременно символ вечного бытия. Бесконечником чаще всего украшали мужские сорочки, символизируя на них силу и жизненную энергию.



Значение орнамента на вышиванках / Инфографика 24 Канала