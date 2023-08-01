Как выглядеть дорого: Андре Тан рассказал главные секреты

Дизайнер и модный эксперт Андре Тан поделился со своими поклонниками fashion-советами. Украинский модельер рассказал, как выглядеть в этом сезоне дорого благодаря одежде.

В 2023 году чрезвычайно популярен и трендовый стиль Old Money. Здесь важно знать некоторые секреты, чтобы грамотно его стилизовать.

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Old Money – это модное направление, главной фишкой которого есть воздержание. Забудьте о ярких цветах – выбирайте пастельные и глубокие оттенки. Больших логотипов на вашей одежде также нет быть, ведь аристократы не хвалятся своим богатством с помощью модных брендов. Также не стоит смешивать стиль, отдавайте предпочтение классике.



"Ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань. Твид, кашемир, шерсть – отличный выбор. Разрешенные принты – лаконичная полоска или горох", – отметил Андре Тан.

Как же сложить образ в стиле Old Money?

Определите цветовую гамму

В образах Old Money не смешивают слишком много оттенков. Лучше отдавать предпочтение светлой палитре – это придаст вашему виду роскошности.

Внимательно подбирайте фасоны

"Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить – это минидлина. Но в таком случае выбор мини образа должен быть уравновешен со сдержанным жакетом", – добавил дизайнер.

Классический наряд

Ключевыми игроками стиля Old Money являются классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа.

Плотные ткани

"Отдавайте предпочтение плотным тканям. Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, заботьтесь о том, чтобы на них не было защелок – любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль", – рассказал Андре Тан.

Аксессуары

Аксессуары лучше подбирать в тон образа – монохромные аутфиты прекрасно вписываются в стиль Old Money. Украшения из жемчуга, обручи и атласные резинки для волос помогут создать стильный акцент.



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле Old Money / Фото из Pinterest