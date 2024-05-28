Техника кроше – хит лета 2024: какие вещи надо добавить в свой гардероб

Каждый сезон к главному списку трендов добавляют еще и наряды в технике кроше, другими словами это наряд вязаный крючком. Особенно популярными такие вещи были в 60-х и 70-х годах. В этом году дизайнеры почтили эстетику бохо и представили широкий спектр вещей на летний сезон.

Всем модницам просто необходимо добавить в свой гардероб вязаные вещи. Их легко стилизовать, поэтому применение нарядов кроше в своих образах найдет каждая девушка.

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Трендовые вещи в технике кроше

Преимуществом таких вещей на летнее время является то, что они довольно легкие и комфортные в носке, поэтому даже в самые жаркие дни вам будет удобно. В технике кроше вы сможете найти для себя совершенно разнообразные наряды – от купальников до топов, юбок, платьев, сумок и обуви. Даже головные уборы выполнены в технике кроше, поэтому практически вязаным может быть любой предмет гардероба.

Выдающиеся мировые бренды предложили на подиумах для этого сезона приталенные платья в технике кроше, мини-платья прямого кроя. Относительно цветов – никаких ограничений нет. Выбирайте для себя классические бежевые, коричневые, белые, черные или темно-синие оттенки.

А еще летняя коллекция купальников этого сезона пополнилась красивыми вариантами в технике кроше. Лиф и бикини из плотного плетения будут выглядеть на теле невероятно удачно.



Трендовые вещи в технике кроше / Фото Elle

Большое внимание бренды уделили юбкам, брюкам и топам. Модели выходили на подиум в вещах других легких тканей или выбирали под пару вещи в технике кроше. Выбирая обувь, делайте акцент на лоферах или балетках. Представленных вариантов немало, поэтому вы точно найдете что-то для себя.



Модные вещи в технике кроше / Фото Elle



Актуальные вещи в технике кроше / Фото Elle



Стильные вещи в технике кроше / Фото Elle



Трендовые вещи в технике кроше / Фото Elle

Стилизуйте низ в технике кроше с рубашками и жакетами, а топы сочетайте с джинсами и классическими брюками. Низ дополняйте босоножками, вьетнамками или сандалиями. Довершайте образ солнцезащитными очками, сумкой и головным убором при желании.