Наряды на осень в стиле Old Money: что нужно добавить в свой гардероб

Стиль Old Money довольно сильно проник в мир моды, поэтому продолжает завоевывать до сих пор любовь многих модниц. Вещи в стиле "тихая роскошь" были очень популярны летом, впрочем осень – тоже отличная пора, чтобы добавить в гардероб несколько интересных позиций.

Благодаря своей элегантности и одновременно простоте, образы в стиле Old Money выглядят дорого и изысканно, пишет 24 Канал. Образы можно воспроизвести из вещей, которые у вас уже есть или увеличить бюджет на наряды, которые будут выглядеть на вас очень дорого.

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Рубашка

Разнообразные рубашки станут вашим лучшим капиталовложением в гардероб. Они всегда остаются в моде и подойдут к любому низу и верхней одежде. Выбирайте рубашки белого или голубого цвета, а также делайте ставку на шелковые изделия, которые набирают популярность этой осенью.

Жакет

Жакеты достаточно необходимы нам в осеннем гардеробе. Они отлично подчеркивают стиль, а также защищают от погодных условий – холода или ветра. Выбирая жакет в стиле Old Money – делайте ставку на черный, серый или бежевый цвет.

Брюки палаццо

Дополнением к вашим жилетам, кардиганам, твидовым жакетам и рубашкам станут штаны палаццо. Осенью лучше всего дополнять образы черными брюками, впрочем от светлых оттенков не отказывайтесь. Благородные белые цвета автоматически делают образ дорогим.

Лоферы

Время балеток понемногу иссякает, поэтому на замену им придут лоферы. Делайте ставку на замшевые модели в стиле Loro Piano или же на классические лоферы из кожи или лакированные изделия. Дополняйте их белыми носками.

Пальто

Для того чтобы ваш образ действительно отражал эстетику "тихой роскоши", делайте ставку на минималистическое, двубортное и структурированное пальто из качественной ткани, которое не будет закашляться. Самые модные осенние цвета – черный, серый и бежевый.